Mini cellulari ai detenuti di ' ndrangheta a Marassi | maxi operazione della Dia 31 indagati
Dall’alba di oggi il Centro Operativo Dia di Genova, con il supporto della Polizia Penitenziaria e dei reparti territoriali di Polizia di Stato e Carabinieri, sta eseguendo perquisizioni in una vasta rete di istituti penitenziari: Fossano, Ivrea, Alessandria, Cuneo, Tolmezzo, Chiavari, La Spezia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cellulari a scuola, stretta del Ministro. I pediatri: «No sotto i 13 anni». I motivi - facebook.com Vai su Facebook
Mini cellulari ai detenuti di ‘ndrangheta: perquisizioni anche ad Alessandria - Dall’alba di oggi, il Centro Operativo Dia di Genova, con l’ausilio dei competenti reparti di Polizia Penitenziaria e degli Uffici/Comandi ... Secondo radiogold.it
Cellulari ai detenuti in alta sicurezza, 31 indagati. Anche il carcere di Rossano nell’inchiesta - Sequestrati telefoni e SIM usati da detenuti in alta sicurezza per comunicare con l’esterno. Come scrive quicosenza.it
Mini cellulari ai detenuti in carcere: perquisizioni anche a Lanciano per l'indagine dell'Antimafia - L’attività riguarda dodici detenuti e in totale sono 31 gli indagati, accusati a vario titolo di aver procurato o favorito l’uso illecito di telefoni cellulari in carcere, con l’aggravante del presunt ... chietitoday.it scrive