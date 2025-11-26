Minacciata dal mio ex come Giulia Cecchettin | 16enne chiede aiuto durante manifestazione del 25 novembre

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 16 anni si è avvicinata alle forze dell'ordine in piazza a Treviso durante una manifestazione per il 25 novembre contro la violenza sulle donne. Agli agenti, ha riferito delle minacce dell'ex, simili a quelle proferite da Turetta a Giulia Cecchettin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

