Minacciata dal mio ex come Giulia Cecchettin | 16enne chiede aiuto durante manifestazione del 25 novembre
Una ragazza di 16 anni si è avvicinata alle forze dell'ordine in piazza a Treviso durante una manifestazione per il 25 novembre contro la violenza sulle donne. Agli agenti, ha riferito delle minacce dell'ex, simili a quelle proferite da Turetta a Giulia Cecchettin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Anziani fragili e soli nel mirino dei violenti. La storia di Giuliana, 80 anni, scaraventata a terra e minacciata con un coltello alle 8 e mezzo del mattino nei giardini pubblici di #Cittadella, in provincia di Padova. "Potevo prendere una coltellata in gola".
Giuliana, 80 anni, è stata aggredita e minacciata con un coltello di 10 centimetri: il malvivente voleva i soldi e l'ha buttata a terra, strappandole la borsa. È successo ai giardini pubblici a #Padova alle 8 del mattino.
