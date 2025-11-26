Minaccia per l’ordine pubblico Francia vieta l’ingresso a una fumettista italiana

La Francia ha vietato l'ingresso a Elena Mistrello, fumettista italiana che era stata invitata al festival BD Colomiers ma, una volta atterrata con un volo proveniente da Francoforte, è stata affascinata dagli agenti della Police national che le hanno notificato il divieto di ingresso in Francia. Avrebbe dovuto presentare la versione francese di "Sindrome Italia: storia delle nostre badanti", graphic novel pubblicata in Italia da Beccogiallo e realizzata con la scrittrice Tiziana Francesca Vaccaro. Il volume racconta la vita in Italia delle donne migranti dell’Est Europa. Il decreto è motivato dal fatto che la fumettista, secondo quanto indicato, sarebbe " una grave minaccia per l’ordine pubblico francese ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Minaccia per l’ordine pubblico”. Francia vieta l’ingresso a una fumettista italiana

