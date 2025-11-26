Minacce violenze traumi e una paura senza fine | il report che denuncia l’impatto indicibile della guerra sulle donne palestinesi
Il 14 settembre del 2024, Dalal, insegnante di 31 anni, viene svegliata in piena notte dal suono degli spari. Si affaccia alla finestra del suo appartamento a Kiryar Arba, vicino a Hebron, e vede decine di coloni armati, insieme a soldati dell’esercito israeliano. Dalal è incinta, aspetta il suo terzo figlio, e così suo marito, temendo di subire un attacco, decide di portarla via insieme ai bambini. La donna però si sente male, comincia a perdere sangue e a vomitare. Quando arriva in clinica è troppo tardi: i medici le dicono che ha avuto un aborto spontaneo. La sua storia è raccontata nel nuovo rapporto elaborato da Oxfam insieme a We Rise che prende in esame gli effetti dell’occupazione militare israeliana sulla vita delle donne palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
