Minacce di morte e stalking per l' ex di Chiara Balistreri chiesti un anno e 9 mesi

La procura di Bologna ha chiesto una condanna a un anno e nove mesi per Gabriele Costantin, nel processo che lo vede coinvolto per stalking nei confronti dell'ex fidanzata Chiara Balistreri, la 23enne bolognese che aveva denunciato le violenze attraverso un video su TikTok pubblicato nel 2024 e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

