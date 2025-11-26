Minacce di morte calci e pugni alla ex | arrestato un uomo di 46 anni

IL CASO. Lo scorso 21 novembre la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto un uomo di 46 anni, residente in provincia, ritenuto responsabile dei reati di stalking e maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ex compagna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Minacce di morte, calci e pugni alla ex: arrestato un uomo di 46 anni

