Mimì è la grande eliminata di Sanremo Giovani 2025 un'occasione mancata per il Festival e il neo soul italiano

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimì, ex vincitrice di X Factor 2024, è stata la concorrente eliminata durante la terza puntata di Sanremo Giovani 2026 nella terza sfida contro Petit. Un'occasione mancata per il Festival di allargare, ancora una volta, il proprio suono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

