Si intitola Milva: nuove tracce l’album in uscita il 28 novembre 2025, una raccolta di nuove versioni di alcuni dei grandi successi della grande cantante scomparsa 4 anni fa e di celebri cover, arricchite da un inedito. Le incisioni sono rimaste custodite per oltre quindici anni e ora vedono finalmente la luce. Si tratta di registrazioni realizzate nel 2009 e che per una serie di circostanze non furono mai pubblicate. Tra i brani contenuti nell’album spicca l’inedito Amore vista pioggia, dono di Enrico Ruggeri e Luca Ghielmetti (che hanno scritto il testo) e di Paolo Frola (che ha composto la musica), e due interpretazioni inedite e completamente sconosciute di brani scritti da Giorgio Faletti, Niente di personale e Angelina, appartenute alla loro collaborazione per l’album In territorio nemico e che testimoniano la profonda intesa tra i due artisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milva inedita: la sua voce per Ruggeri e Faletti