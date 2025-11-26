Militello in Val di Catania | tre persone denunciate per gestione illecita di rifiuti

Operazione dei Carabinieri contro i reati ambientali. Nel quadro delle attività predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania e in linea con le direttive prefettizie sulla tutela dell'ambiente, i militari della Stazione di Militello in Val di Catania hanno denunciato tre uomini, un 57enne del luogo e due catanesi di 47 e 55 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. I tre sono ritenuti responsabili di gestione non autorizzata di rifiuti e incendio di rifiuti, accuse che dovranno essere valutate in sede giudiziaria. Il ritrovamento del camion e della catasta di rifiuti.

