Milano spara a buttafuori in un locale a Lainate | il video dell' aggressione
I carabinieri di Rho, in provincia di Milano, hanno arrestato un 33enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Il 33enne, lo scorso settembre, avrebbe esploso sette colpi di arma da fuoco contro un buttafuori di un locale notturno nei pressi della stazione di Lainate. Il buttafuori era riuscito a salvarsi reagendo. Il gesto era avvenuto al culmine di un diverbio con il 33enne che non voleva lasciare il locale. In particolare il 33enne, dopo essersi allontanato, è tornato nel locale e ha esploso i colpi di pistola. Nel corso dell’attività è stata svolta la perquisizione domiciliare nell’abitazione del 33enne dove sono stati ritrovati uno jammer, una cartuccia cal. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Milano, arrestato il 33enne che dopo una lite con un buttafuori aveva sparato sette colpi di pistola senza colpirlo - facebook.com Vai su Facebook
Milano, spara a buttafuori in un locale a Lainate: il video dell'aggressione - (LaPresse) I carabinieri di Rho, in provincia di Milano, hanno arrestato un 33enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Da ilmattino.it
Litiga con un buttafuori e gli spara sette colpi di pistola: il video del tentato omicidio - Un ragazzo di 33 anni è stato arrestato dopo aver sparato sette colpi di pistola a un buttafuori che lo aveva invitato a uscire da un locale di Lainate ... Scrive fanpage.it
Spara dall'auto al buttafuori di un locale nel Milanese: arrestato Spara dall’auto al buttafuori di un locale nel Milanese che lo invitava ad andarsene: arrestato. Il video - Il buttafuori è riuscito a salvarsi nascondendosi dietro le auto parcheggiate. Da ilfattoquotidiano.it