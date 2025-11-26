Milano-Cortina si accende la torcia
12.14 Alla presenza del presidente Tasoulas, è iniziata al museo archeologico di Olimpia la cerimonia di accensione della torcia olimpica per Milano-Cortina In Grecia il presidente Coni Bonfiglio e la vicepresidente Bianchedi, con il ministro allo Sport Abodi e a capo della delegazione Fondazione MilanoCortina, Giovanni Malagò. Il maltempo non ha permesso di ottenere la fiamma olimpica con l'uso dello specchio parabolico che concentra i raggi del sole, come previsto nel rito tradizionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
