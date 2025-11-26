Milano-Cortina si accende la fiamma olimpica
"L'idea è creare nuove opportunità per le nuove generazioni attraverso lo sport. Sarà un privilegio portare nuovamente questa torcia lungo le sponde del fiume Tevere e portarla a Roma ripercorrendo la stessa strada di venti anni fa in occasione dei Giochi di Torino. Ogni passo ci ricorderà l'importanza dello sport nello spezzare le barriere e nel creare un futuro più sostenibile insieme". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò durante la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica in vista dei prossimi Giochi Invernali, che si sta tenendo al museo archeologico di Olimpia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MILANO-CORTINA | La cerimonia di accensione della fiamma olimpica. LA DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Coca-Cola e il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026. Vai su X
Milano-Cortina, si accende la fiamma olimpica - "L'idea è creare nuove opportunità per le nuove generazioni attraverso lo sport. Come scrive iltempo.it
Milano-Cortina 2026, oggi si accende la fiamma olimpica: come funziona il rito e il viaggio della torcia dalla Grecia all’Italia - 000 km per la torcia olimpica che attraverserà l'Italia fino alla cerimonia d'apertura ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Milano-Cortina 2026, oggi l’accensione della fiamma olimpica – La diretta - Oggi, 26 novembre, si tiene l'accensione della fiamma olimpica. Scrive lapresse.it