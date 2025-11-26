Milano Cortina inizia la festa 60 città 10.001 tedofori | arriva la torcia l' Italia si accende

Dal 6 dicembre al 6 febbraio la Fiamma Olimpica percorrerà 12.000 km. Toccherà tutte le regioni, portando energia e divertimento. In partnership con Coca-Cola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano Cortina, inizia la festa. 60 città, 10.001 tedofori: arriva la torcia, l'Italia si accende

Contenuti che potrebbero interessarti

MILANO-CORTINA | La cerimonia di accensione della fiamma olimpica. LA DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Si accende il sacro fuoco olimpico, #MilanoCortina può iniziare. L'attrice Mary Mina ha utilizzato la luce del sole e lo specchio concavo per accendere la torcia Vai su X

Milano-Cortina, si accende la fiamma olimpica - "L'idea è creare nuove opportunità per le nuove generazioni attraverso lo sport. Da iltempo.it

Milano Cortina: parte il viaggio italiano della Fiamma Olimpica, un percorso tra sport, musica e condivisione - Ma la festa parte il 5 dicembre, con il grande concerto gratuito a Roma allo Stadio dei Marmi. Da iodonna.it

Milano-Cortina: Malagò a Olimpia, 'Celebriamo armonia e unità' - "Stando qui oggi è impossibile non essere ispirati e commossi dal peso della storia e della tradizione che sono al centro del nostro grande Movimento olimpico. Riporta ansa.it