Milano-Cortina atto primo | ad Atene si accende la fiaccola Ma al coperto e senza pubblico

26 nov 2025

Nel Museo Archeologico, per la prima volta non all'aperto da Grenoble 1968, si darà il via ufficiale ai Giochi invernali. Dopo una rappresentazione, inizierà il viaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

