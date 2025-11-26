Milano-Cortina al via la cerimonia di accensione della torcia olimpica | segui la DIRETTA

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta dopo 58 anni, la torcia olimpica non sarà accesa all'aperto, ma all'interno del Museo Archeologico. Guarda l'evento live (Courtesy of the International Olympic Committee). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano-Cortina, al via la cerimonia di accensione della torcia olimpica: segui la DIRETTA

