Milano-Cortina al via la cerimonia di accensione della torcia olimpica | segui la DIRETTA
Per la prima volta dopo 58 anni, la torcia olimpica non sarà accesa all'aperto, ma all'interno del Museo Archeologico. Guarda l'evento live (Courtesy of the International Olympic Committee). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Assunzioni per Milano-Cortina 2026: selezioni aperte per addetti all’assistenza clienti nelle sedi olimpiche con contratto full time. Requisiti e retribuzione - facebook.com Vai su Facebook
Coca-Cola e il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026. Vai su X
Milano-Cortina 2026: al via la cerimonia con l'accensione della fiamma olimpica - Cortina 2026 con il lungo percorso della fiamma olimpica che si concluderà il prossimo 6 febbraio a Milano ... Da msn.com
Milano-Cortina: oggi la fiaccola parte dal museo archeologico di Olympia - OLYMPIA_ La Fiamma, anzi le Fiamme (poiché sono ben quattro) ardono a Olympia già da lunedì scorso. Come scrive ilsole24ore.com
Milano-Cortina: pioggia a Olimpia, cerimonia fiamma al chiuso DIRETTA - La cerimonia di accensione della Fiamma per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma mercoledì nel sito greco di Olimpia, si terrà al chiuso all'interno del Museo archeologico. Riporta ansa.it