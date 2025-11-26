“Oggi, mentre la fiamma olimpica inizia il suo viaggio verso Milano Cortina 2026, celebriamo lo stesso ideale – Armonia – un’armonia e un’unità che riunirà tutta l’Italia e tutto il mondo per i Giochi Olimpici tra soli 72 giorni”. L’Olimpiade di Milano-Cortina è sempre più vicina e ad Atene si è celebrato un momento solenne: la cerimonia di accensione della fiamma Olimpica, stamattina a Olimpia all’interno del Museo archeologico a causa del maltempo. Le parole di Giovanni Malagò, presidente di Milano-Cortina 2026 a sottolineare l’emozione del momento: “Stando qui oggi è impossibile non essere ispirati e commossi dal peso della storia e della tradizione che sono al centro del nostro grande Movimento olimpico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano-Cortina: accesa la fiamma olimpica. Gaidatzis, Belmondo e Zoeggeler i primi tedofori