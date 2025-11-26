Milano-Cortina 2026 | al via la cerimonia con l' accensione della fiamma olimpica

-Articolo in aggornamento- Gli occhi del mondo puntati nel bosco sacro dell'antica Olimpia dove videro la luce i Giochi Olimpici quasi tre millenni fa: oggi è infatti il giorno della cerimonia di accensione della fiamma olimpica per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Il cuore della Grecia, quindi, torna a essere protagonista con l'avvio di un percorso che vede il nostro Paese ospitare di nuovo la manifestazione sportiva più importante al mondo dopo Torino 2006. A causa del maltempo in Grecia, però, la cerimonia di apertura si terrà al chiuso come già accaduto nella primavera del 2024 prima dei Giochi di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

