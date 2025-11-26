Milano-Cortina 2026 accesa la fiamma olimpica | la cerimonia davanti ai resti del tempio di Hera e l’applauso al museo archeologico – Video
La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è stata accesa davanti ai resti del tempio di Hera a Olimpia. Il fuoco è stato acceso dall’attrice Mary Mina, nel ruolo di gran sacerdotessa, accompagnata dalle vestali che indossano abiti che ricordano quelli degli antichi greci. L’accensione del sacro fuoco è avvenuta durante le prove generali di lunedì: la cerimonia ufficiale di mercoledì 26 novembre, infatti, si è tenuta al chiuso, al Museo Archeologico, a causa del maltempo. Al momento dell’accensione della fiamma nella sala grande del Museo Archeologico è partito un applauso. Dopo la tradizionale cerimonia la torcia è stata affidata ai primi tedofori, il greco Petros Gkaidatzis e l’italiana Stefania Belmondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
