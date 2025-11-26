Milano-Cortina 2026 | accesa la fiamma olimpica in Grecia

La fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il maltempo che ha colpito la Grecia occidentale ha costretto gli organizzatori a spostare la cerimonia di accensione della torcia al chiuso, dall’antico stadio e dai templi di Olimpia, al Museo archeologico. Il primo tedoforo, il canottiere greco Petros Gaidatzis ha dato, il via alla staffetta della torcia che, dopo aver raggiunto l’Italia, sarà portata attraverso il paese ospitante da circa 10.000 corridori prima delle competizioni che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Alla cerimonia di accessione, il ministro dello Sport per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e la delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dal Presidente Giovanni Malagò, con gli olimpionici Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler. 🔗 Leggi su Lapresse.it

