Milano-Cortina 2026 | accesa la fiamma olimpica in Grecia

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il maltempo che ha colpito la Grecia occidentale ha costretto gli organizzatori a spostare la cerimonia di accensione della torcia al chiuso, dall’antico stadio e dai templi di Olimpia, al Museo archeologico. Il primo tedoforo, il canottiere greco Petros Gaidatzis ha dato, il via alla staffetta della torcia che, dopo aver raggiunto l’Italia, sarà portata attraverso il paese ospitante da circa 10.000 corridori prima delle competizioni che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Alla cerimonia di accessione, il ministro dello Sport per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e la delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dal Presidente Giovanni Malagò, con gli olimpionici Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano cortina 2026 accesa la fiamma olimpica in grecia

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026: accesa la fiamma olimpica in Grecia

Scopri altri approfondimenti

milano cortina 2026 accesaAccesa la fiamma olimpica in Grecia: inizia il viaggio verso i Giochi Milano-Cortina 2026 - Il maltempo che ha colpito la Grecia occidentale ha costretto gli organizzatori a spostare la ... Scrive video.corriere.it

milano cortina 2026 accesaMilano-Cortina: accesa a Olimpia la Fiamma dei Giochi. Gaidatzis, bronzo a Parigi 2024, primo tedoforo - La cerimonia ha dato il via alla staffetta che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro ... Secondo msn.com

milano cortina 2026 accesaAccesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 - sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle avverse condiz ... Riporta laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Accesa