Milano-Cortina 2026 | accesa la fiamma olimpica in Grecia
La fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il maltempo che ha colpito la Grecia occidentale ha costretto gli organizzatori a spostare la cerimonia di accensione della torcia al chiuso, dall’antico stadio e dai templi di Olimpia, al Museo archeologico. Il primo tedoforo, il canottiere greco Petros Gaidatzis ha dato, il via alla staffetta della torcia che, dopo aver raggiunto l’Italia, sarà portata attraverso il paese ospitante da circa 10.000 corridori prima delle competizioni che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Alla cerimonia di accessione, il ministro dello Sport per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e la delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dal Presidente Giovanni Malagò, con gli olimpionici Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
MILANO-CORTINA | La cerimonia di accensione della fiamma olimpica. LA DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MILANO CORTINA | In Grecia firmata la dichiarazione della 'tregua olimpica'. Alla cerimonia a Olimpia il n.1 del Cio Coventry: 'I giovani devono sognare'. #ANSA Vai su X
Accesa la fiamma olimpica in Grecia: inizia il viaggio verso i Giochi Milano-Cortina 2026 - Il maltempo che ha colpito la Grecia occidentale ha costretto gli organizzatori a spostare la ... Scrive video.corriere.it
Milano-Cortina: accesa a Olimpia la Fiamma dei Giochi. Gaidatzis, bronzo a Parigi 2024, primo tedoforo - La cerimonia ha dato il via alla staffetta che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro ... Secondo msn.com
Accesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 - sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle avverse condiz ... Riporta laprovinciacr.it