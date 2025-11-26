Milano che debutto in Champions! Olympiacos piegato in tre set super Pietrini

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Numia apre la campagna europea con una bella vittoria casalinga, nonostante il turnover in avvio. Decisivo l'apporto del muro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

