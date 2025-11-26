Milano che debutto in Champions! Olympiacos piegato in tre set super Pietrini
La Numia apre la campagna europea con una bella vittoria casalinga, nonostante il turnover in avvio. Decisivo l'apporto del muro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Diretta/ Milano Olympiakos (risultato finale 3-0): Vero Volley super! (Champions League, 26 novembre 2025) - Diretta Milano Olympiakos streaming video tv, oggi 26 novembre 2025: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley. Scrive ilsussidiario.net
Volley femminile, Milano fa turnover e apre con una vittoria l’avventura in Champions League: Olympiacos ko - 16), esordendo così con una vittoria nella Champions League 2025- Lo riporta oasport.it
Su che canale vedere Milano-Olympiacos oggi in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming - Olympiacos, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Scrive oasport.it