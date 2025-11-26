Milanese sul match di oggi | Difficile giocare in casa dell’Atletico ma l’Inter ci è abituata e dopo il derby…

di Dario Bartolucci Milanese analizza la trasferta dell’Inter al Metropolitano contro l’Atletico Madrid: le parole sulla sfida di Champions di questa sera. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha commentato la difficile sfida che attende l’Inter di Cristian Chivu contro l’Atletico Madrid nella quinta giornata della Champions League. SOFFERENZE IN CAMPO – «L’Atletico in casa fa molto bene, i rischi ci sono, non mollano mai gli spagnoli e danno il meglio nel finale anche.» Milanese ha sottolineato la forza dell’ Atletico Madrid quando gioca al Metropolitano, dove è una delle squadre più temibili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milanese sul match di oggi: «Difficile giocare in casa dell’Atletico, ma l’Inter ci è abituata e dopo il derby…»

