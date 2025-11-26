Milan tutte le reazioni a bordocampo dei protagonisti del derby Allegri non le manda a dire

C’era attesa per la nuova puntata di BordoCam, il format di Dazn che dà voce (è proprio il caso di dirlo) alle voci a bordo campo di una partita, che altrimenti rimarrebbero ignorate. In un’epoca in cui si fa di tutto per ampliare l’esperienza di visione di una gara, ultimo esperimento in tal senso è la Ref Cam, diventa assai interessante carpire i pensieri e le reazioni dei protagonisti nei momenti chiave di in match, specialmente in un derby così sentito. Lo show di Allegri. Grande spettacolo lo ha regalato, come al solito, Massimiliano Allegri. Il mister rossonero ha avuto da ridire con l’arbitro per la reazione di Barella, a suo giudizio eccessiva, sulla scivolata di Leao, quando qualche minuto prima il portoghese era stato preso per i capelli da Acerbi in area di rigore. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, tutte le reazioni a bordocampo dei protagonisti del derby. Allegri non le manda a dire

