Il Milan e Maignan riprendono a guardarsi e a sorridersi. Il merito va alla prestazione memorabile del francese nel Derby di domenica, che ha tenuto stretto il risultato. Si sa che negli ultimi mesi non c’è stato un ottimo feeling tra società e calciatore. Il mancato rinnovo avrebbe colpito soprattutto l’orgoglio del portiere. In via Aldo Rossi hanno un compito in sospeso. Quindi occhio anche ai prossimi sviluppi di mercato. Per Maignan c’è ancora un po’ di rancore. Ci sarebbe ancora un nodo da risolvere per Furlani e Tare. Riguarda il rinnovo di Mike Maignan. La trattativa sarebbe in sospeso da un bel po’ di tempo, ma l’ultima partita giocata avrebbe risvegliato gli animi e ammorbidito entrambe le parti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, rinnovo Maignan. Dopo il Derby c'è una svolta?