Milan Pulisic preoccupa Maignan verso il Chelsea? Le parole di Gabbia e Ielpo

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pulisic preoccupa maignan verso il chelsea le parole di gabbia e ielpo

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic preoccupa. Maignan verso il Chelsea? Le parole di Gabbia e Ielpo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan pulisic preoccupa maignanIl derby non basta per sorridere, tegola Maignan: tifosi del Milan in ansia - Non basta il derby vinto in casa Milan a riaccendere il sorriso ai tifosi rossoneri che devono fare i conti con i problemi legati a Maignan ... Lo riporta temporeale.info

milan pulisic preoccupa maignanInter-Milan 0-1, Pulisic e Maignan eroi del derby - Thuram: "E' la squadra più forte d’Europa sul contropiede insieme al Real Madrid" - 0 grazie al gol di Pulisic e supera la squadra di Chivu in classifica, portandosi al secondo posto a 25 ... Da affaritaliani.it

milan pulisic preoccupa maignanPulisic decisivo, Maignan para tutto: il Milan vince il derby. Inter sfortunata con due pali. rivedi gli highlights - Pulisic decide il derby e Maignan salva tutto: il Milan batte l’Inter 1- Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pulisic Preoccupa Maignan