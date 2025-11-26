Milan pronto a riaprire il dossier del rinnovo di Maignan | c’è una grande beffa da evitare

Mike Maignan, portiere e capitano del Diavolo di Massimiliano Allegri, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026: i rossoneri potrebbero ripensare ora al rinnovo. Anche perché c'è una brutta insidia all'orizzonte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan pronto a riaprire il dossier del rinnovo di Maignan: c’è una grande beffa da evitare

Altri contenuti sullo stesso argomento

Hauge e l'esperienza al Milan: "Mi sentivo pronto anche se il salto per un ragazzo come me fu enorme" Vai su X

Il Milan è pronto a di nuovo a San Siro per un big match con la Lazio: Allegri vuole una prova di forza. #ForzaMilan #MilanLazio #SerieA #Allegri #BigMatch #Campionato #SanSiro #Tifosi #ObiettivoVittoria #Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Maignan e il nodo rinnovo, Milan pronto a riaprire il dossier per non finire come con Calhanoglu - E il club rossonero è corso ai ripari per evitare un altro caso Calhanoglu: è pronto a sedersi di nuov ... Segnala msn.com

Milan pronto all'affondo per Hojlund: la formula e le cifre - L'affondo del Diavolo potrebbe arrivare tra qualche giorno ma nel frattempo si stanno gettando le basi per tentare il colpo Rasmus Hojlund. Da corrieredellosport.it

Milan, De Winter pronto a sbarcare in città per le visite - Il Milan è pronto ad accogliere De Winter: il giocatore è in attesa dell'ultimo documento per il via libera e partire in direzione Milano. Secondo sport.sky.it