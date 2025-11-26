Milan Ordine svela importanti novità sul futuro di Maignan tornato ‘Magic’ nelle ultime settimane

Franco Ordine scrive un articolo sul quotidiano 'Corriere dello Sport' sul portiere del Milan Mike Maignan, tornato protagonista in questa stagione grazie anche al lavoro di Allegri e Filippi. Inoltre, il giornalista fa sperare i tifosi sul rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ordine svela importanti novità sul futuro di Maignan tornato ‘Magic’ nelle ultime settimane

