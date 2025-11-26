Milan Moncada ti regala il vice Pulisic | i rossoneri guardano di nuovo alla Premier League

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan guarda al futuro e, per le prossime sessioni di calciomercato, i rossoneri meditano di acquistare un vice di Christian Pulisic: lo statunitense è l'unico in rosa che non ha un vero e proprio sostituto di ruolo. Arriverà dalla Premier. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan moncada ti regala il vice pulisic i rossoneri guardano di nuovo alla premier league

© Pianetamilan.it - Milan, Moncada ti regala il vice Pulisic: i rossoneri guardano di nuovo alla Premier League

Leggi anche questi approfondimenti

Milan: Moncada scatenato, doppio affare in chiusura - È possibile la chiusura una doppia operazione: ecco i dettagli È un Milan che già pensa al futuro. Si legge su calciomercato.it

Milan, l'annuncio di Moncada: "Vicini i rinnovi di Pulisic e Reijnders. Su Maignan e Theo..." - è avere il controllo sul giocatore, non possiamo perderli in scadenza mai. Da corrieredellosport.it

Milan, Moncada: “Contenti di Conceição, ma abbiamo bisogno di una struttura” - A pochi minuti dall’inizio del lunch match delle 12:30 contro il Venezia allo stadio “Pier Luigi Penzo“, il direttore dell’Area Tecnica, Geoffrey Moncada, è intervenuto ai microfoni per fare il punto ... Secondo gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Moncada Regala Vice