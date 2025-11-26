Milan-Lazio arbitro Collu | ecco i precedenti con le due squadre Al VAR ci sarà …

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Collu classe 1990, della Sezione A.I.A. di Cagliari, dirigerà sabato 29 novembre Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lazio arbitro collu ecco i precedenti con le due squadre al var ci sar224 8230

© Pianetamilan.it - Milan-Lazio, arbitro Collu: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan lazio arbitro colluOCCHIO AL FISCHIETTO: l’arbitro di Milan-Lazio sarà il signor Collu - Lazio, sfida valida per il turno numero tredici della Serie A 2025 2026, ha ora il suo arbitro: si tratta del signor Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. Lo riporta msn.com

milan lazio arbitro colluMilan - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa - Scopri l'arbitro designato per dirigere il big match tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di campionato. Si legge su lalaziosiamonoi.it

milan lazio arbitro colluMilan-Lazio, arbitra il signor Collu della sezione di Cagliari - A due giorni dall'inizio della tredicesima giornata di Serie A Enilive, che si aprirà venerdì sera con la sfida tra Como e Sassuolo, l'AIA ha reso noti i ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Lazio Arbitro Collu