Milan in allerta | piccoli stop per Pulisic e Saelemaekers ma filtra ottimismo
Il Milan ha chiuso l’ultima seduta con due piccole spine nel fianco, emerse durante l’allenamento che precede la sfida di domenica sera contro la Lazio. Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, due dei volti chiave dell’attacco di Massimiliano Allegri, hanno interrotto il lavoro a causa di problemi fisici che il club sta ora monitorando con attenzione. Pulisic: solo un affaticamento muscolare. Il primo a fermarsi è stato Pulisic, che ha avvertito un leggero affaticamento muscolare nel corso della seduta. Nulla che lasci presagire un infortunio serio: si tratta di un fastidio di modesta entità, gestito con prudenza per evitare peggioramenti in vista di un match che il Milan vuole affrontare al completo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
