Milan futuro Maignan | Romano smentisce le voci sulla rivale interessata al capitano rossonero

Maignan è tra i protagonisti della stagione rossonera, ma il rinnovo resta fermo. Fabrizio Romano smentisce l'interesse dell'Inter e conferma che il portiere è concentrato sul Milan, nonostante un futuro ancora incerto e sempre più lontano da. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, futuro Maignan: Romano smentisce le voci sulla rivale interessata al capitano rossonero

Fabrizio Romano: "Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato" - Sono diverse le voci che riguardano il futuro di Mike Maignan, in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Scrive milannews.it

