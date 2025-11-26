Milan doppio allarme per Allegri | fermi Saelemaekers e Pulisic

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri: Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers non si sono allenati, le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan doppio allarme per allegri fermi saelemaekers e pulisic

© Pianetamilan.it - Milan, doppio allarme per Allegri: fermi Saelemaekers e Pulisic

