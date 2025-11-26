Milan continua la preparazione per la sfida contro la Lazio Dubbi su Pulisic | come sta l’americano in vista della partita

Calcionews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, la testa è rivolta già alla Lazio. Sabato sera un nuovo test per gli uomini di Allegri. Al momento è in dubbio Pulisic: le ultime sull’americano Il Milan continua a lavorare a pieno ritmo in vista del big match di campionato in programma sabato sera a San Siro contro la Lazio, una sfida che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan continua la preparazione per la sfida contro la lazio dubbi su pulisic come sta l8217americano in vista della partita

© Calcionews24.com - Milan, continua la preparazione per la sfida contro la Lazio. Dubbi su Pulisic: come sta l’americano in vista della partita

Altre letture consigliate

Milan al lavoro verso la Lazio: seduta mattutina e conferenza di Allegri nel pomeriggio: i dettagli - Verso Milan Lazio: allenamento al mattino per i rossoneri, Massimiliano Allegri parla ai media nel pomeriggio Il Milan continua a lavorare con intensità in vista del big match di sabato sera a San Sir ... lazionews24.com scrive

MN - Qui Milanello, il programma di domani: allenamento al mattino e conferenza di Allegri alle 15 - Il Milan continua la preparazione verso la sfida in programma sabato sera a San Siro contro la Lazio. Segnala milannews.it

milan continua preparazione sfidaMilan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello: Allegri a lavoro per la Lazio, quel rossonero ancora a parte - Le ultimissime Archiviata la gioia per il successo nel Derby e dopo il giorno di riposo concesso da Ma ... Come scrive lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Continua Preparazione Sfida