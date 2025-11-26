Milan continua la preparazione per la sfida contro la Lazio Dubbi su Pulisic | come sta l’americano in vista della partita
Milan, la testa è rivolta già alla Lazio. Sabato sera un nuovo test per gli uomini di Allegri. Al momento è in dubbio Pulisic: le ultime sull’americano Il Milan continua a lavorare a pieno ritmo in vista del big match di campionato in programma sabato sera a San Siro contro la Lazio, una sfida che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
il BLACK FRIDAY continua il BLACK FRIDAY continua il BLACK FRIDAY continua La felpa County of Milan incontra il giubbotto The North Face, per un look che unisce comfort, carattere e luce. Perfetto per affrontare l’inverno con stile. #spotkids - facebook.com Vai su Facebook
La #Roma spreca e continua a non segnare, il #Milan no: così #Allegri ha battuto Gasperini Vai su X
Milan al lavoro verso la Lazio: seduta mattutina e conferenza di Allegri nel pomeriggio: i dettagli - Verso Milan Lazio: allenamento al mattino per i rossoneri, Massimiliano Allegri parla ai media nel pomeriggio Il Milan continua a lavorare con intensità in vista del big match di sabato sera a San Sir ... lazionews24.com scrive
MN - Qui Milanello, il programma di domani: allenamento al mattino e conferenza di Allegri alle 15 - Il Milan continua la preparazione verso la sfida in programma sabato sera a San Siro contro la Lazio. Segnala milannews.it
Milan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello: Allegri a lavoro per la Lazio, quel rossonero ancora a parte - Le ultimissime Archiviata la gioia per il successo nel Derby e dopo il giorno di riposo concesso da Ma ... Come scrive lazionews24.com