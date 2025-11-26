Migranti il decreto Flussi è legge FdI | Mettiamo fine alla mangiatoia sui permessi di soggiorno

Quote in base alle reali esigenze del mercato del lavoro, tempi certi, maggiori controlli e sanzioni più stringenti. Sono le linee guida del decreto Flussi, approvato in via definitiva al Senato per alzata di mano, grazie ai voti della maggioranza. Il decreto, che accoglie anche alcune richieste delle imprese, oltre che ai permessi di soggiorno per motivi lavorativi, guarda con attenzione anche a quelli legati alla protezione speciali e per le vittime di caporalato, mantenendo insieme legalità e aspetti umanitari. Configurandosi quindi come una risposta a tutto tondo all’esigenza di sostenere i flussi migratori regolari e stroncare i comportamenti illeciti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

