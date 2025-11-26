Migliori serie HBO Max da vedere se hai amato game of thrones
serie TV e produzioni HBO ai tempi di Game of Thrones. Per gli appassionati di Game of Thrones desiderosi di proseguire con contenuti televisivi che condividono temi di fantasia, ambizione e intricati scenari di potere, ci sono numerosi show che possono colmare il vuoto lasciato dalla popolare saga. Nonostante la deludente conclusione della serie e il controverso finale della stagione 8, è innegabile che, nel suo periodo di massimo splendore, Game of Thrones abbia rivoluzionato il panorama delle produzioni fantasy, influenzando anche l’intero settore televisivo. Il franchise di George R.R. Martin è tuttora attivo, con il prequel House of the Dragon rinnovato per una terza stagione e con l’autore che ha confermato lo sviluppo di uno o più sequel ambientati nello stesso universo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Hbo Max, quando arriverà in Italia - Tra le produzioni più attese spicca la serie A Knight of the Seven Kingdoms. Riporta lettera43.it
IT: Welcome To Derry entra ufficialmente nella storia degli ascolti di HBO Max dopo solo 3 episodi - Scopri come Welcome to Derry è entrato nella storia degli ascolti di HBO Max dopo soli tre episodi, segnando un record per l’universo di IT. Secondo cinefilos.it
HBO, le serie più attese del 2026 - off de Il Trono di Spade, la terza stagione di Euphoria e Portobello di Marco Bellocchio. lettera43.it scrive