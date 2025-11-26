Micro-reattori e programma Janus | ecco le nove basi Usa che possono cambiare tutto

Con il lancio del programma Janus, l’Esercito degli Stati Uniti inaugura una strategia energetica che combina sicurezza, autonomia infrastrutturale e innovazione nucleare avanzata. La selezione preliminare di nove installazioni militari e il coinvolgimento della Defense Innovation Unit (DIU) segnano l’avvio di una trasformazione destinata a dotare le basi operative di microreattori modulari di nuova generazione, in attuazione dell ’Executive Order 14299. L’obiettivo è garantire continuità energetica alle missioni più sensibili, ridurre la dipendenza dalla rete civile e rafforzare la resilienza dell’apparato difensivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

