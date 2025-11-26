Micro cellulari ai detenuti dell’alta sicurezza scatta il blitz dell’Antimafia in 12 penitenziari Trentuno gli indagati sorpresi in possesso di smartphone

Lanotiziagiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo denunce e sospetti, una maxi-inchiesta coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha fatto scattare perquisizioni simultanee in 12 istituti penitenziari italiani: 31 detenuti — in gran parte ristretti in sezioni di massima sicurezza — sono ora indagati per introduzione e uso illecito di telefoni cellulari e per ricettazione aggravata dall’associazione mafiosa. I dispositivi servivano, secondo gli inquirenti, a mantenere contatti con l’esterno, tenere attivi legami con organizzazioni criminali e continuare l’attività mafiosa anche dal carcere. Come era organizzata la rete di telefonini?. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

