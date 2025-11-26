Michele Casarin alla guida della Conferenza delle Accademie di Belle Arti
È il veneziano Michele Casarin il nuovo presidente della Conferenza dei presidenti delle Accademie statali di belle arti, l'organismo nazionale che riunisce e coordina le 25 istituzioni italiane del settore e l'Accademia nazionale d'arte drammatica. La sua nomina segna un passaggio significativo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altre letture consigliate
In sala eventi VEZ la presentazione del volume Biblioteca Venezia. In foto Michele Casarin, Barbara Vanin, Maurizio Carlin, Chiara Squarcina, Stefano Coletto. Comune di Venezia Cultura Venezia - facebook.com Vai su Facebook