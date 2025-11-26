MFE - MEDIAFOREUROPE entra nel gruppo Impresa leader dei media in Portogallo
MFE–MEDIAFOREUROPE ha acquisito una partecipazione del 32,9% in Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., gruppo multimediale leader dei media in Portogallo, editore delle reti televisive SIC e di pubblicazioni digitali e di carta stampata, tra cui il settimanale Expresso. MFE amplia così la propria presenza nella penisola Iberica e in Europa, arrivando a operare in sei Paesi: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e, appunto, Portogallo. L’investimento – che non prevede una quota di controllo – nasce da una logica industriale e di collaborazione con la famiglia Balsemão, storici azionisti di Impresa, con l’obiettivo di sviluppare un progetto comune di lungo periodo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
