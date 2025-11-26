MfE amplia presenza in Europa | con 33% di Impresa entra in Portogallo

Roma, 26 nov. (askanews) – MediaforEurope entra nella portoghese Imprese. L’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha stipulato un accordo di investimento con la società Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, e il suo azionista di maggioranza, Impreger, in base al quale MfE sottoscriverà azioni di nuova emissione rappresentative del 32,934% del capitale sociale e dei diritti di voto di Impresa. Impresa è un gruppo portoghese leader nel settore dei media e dell’intrattenimento, quotato alla borsa di Lisbona Euronext, riconosciuto per la sua forte posizione di mercato in Portogallo e nei paesi di lingua portoghese in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it