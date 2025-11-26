Mettiamo in fuorigioco la violenza contro le donne | l' evento organizzato da Ancona Women nella giornata del 25 novembre
ANCONA – "Mettiamo in fuorigioco la violenza contro le donne". Si è svolta allo stadio di Dorico di Ancona la manifestazione inserita nel ricco programma di appuntamenti in occasione del 25 novembre - giornata internazionale contro la violenza sulle donne - organizzata da Ancona Women Respect in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
