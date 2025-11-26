Mettiamo in fuorigioco la violenza contro le donne | l' evento organizzato da Ancona Women nella giornata del 25 novembre

Anconatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – "Mettiamo in fuorigioco la violenza contro le donne". Si è svolta allo stadio di Dorico di Ancona la manifestazione inserita nel ricco programma di appuntamenti in occasione del 25 novembre - giornata internazionale contro la violenza sulle donne - organizzata da Ancona Women Respect in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mettiamo fuorigioco violenza controLa giornata contro la violenza sulle donne: voci, dati e proposte per superare il patriarcato - Dall’associazione “Maschile plurale”, al sito di Aidos sugli stereotipi di genere, fino ai sondaggi sull’educazione sessuo- Da repubblica.it

Violenza di genere, nelle farmacie romane test gratis contro il drink spiking - In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le farmacie di Roma e provincia, nel mese di novembre, distribuiranno gratuitamente dei kit rapidi per il rilevamento di sostanze ... Riporta rainews.it

Violenza contro le donne, ATM ribalta lo sguardo: la nuova campagna chiama in causa gli uomini - ATM – una delle realtà più rilevanti del Paese in tema di mobilità urbana e responsabilità sociale – presenta i contenuti della sua nuova campagna dedicata alla Giornata mondiale per l’eliminazione ... Lo riporta primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Mettiamo Fuorigioco Violenza Contro