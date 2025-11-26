Metro leggera per il San Raffaele sospesa i volontari | Ripristinatela
Da circa un anno e mezzo la metropolitana leggera che collega l'ospedale San Raffaele alla fermata della metro M2 di Cascina Gobba è fuori uso. La chiusura della struttura sarebbe dovuta durare solo pochi mesi, per lavori di manutenzione. Ma così non è stato. Per raggiungere il nosocomio dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Roberto Occhiuto vuole male a Cosenza! L’#ospedale, la metro leggera, il tentativo antidemocratico di cancellarci con una fusione dall’alto, il Capodanno mancato, rappresentano scelte politiche chiare contro Cosenza, la sua storia di città capoluogo di prov - facebook.com Vai su Facebook
Cascina Gobba. San Raffaele: "Ridateci il treno" - Il trenino che collega la fermata M2 di Cascina Gobba all’ospedale San Raffaele è sparito dai radar. Si legge su msn.com