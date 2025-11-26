Metrò del Mare 2026 | Annunciato il servizio marittimo per la Costa del Cilento e Amalfitana
Annunciate ufficialmente le date per la stagione 2026 del Metrò del Mare, il servizio marittimo che ogni estate contribuisce a connettere le splendide località della costa cilentana e amalfitana. Quest’anno, le corse inizieranno sabato 13 giugno e termineranno domenica 6 settembre L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Collegamenti marittimi del Metrò del mare a partire dal 13 giugno 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Imu, paletti del Mef sulle aliquote: possibili sgravi sulle case al mare. Cosa cambia dal 2026 - Il ministero dell’Economia fa il tagliando alle casistiche che permettono ai sindaci di diversificare le aliquote Imu. Riporta ilmessaggero.it