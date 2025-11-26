Metrò del Mare 2026 | Annunciato il servizio marittimo per la Costa del Cilento e Amalfitana
È stata annunciata la stagione 2026 del Metrò del Mare, il servizio marittimo che collega le principali località della Costa del Cilento e della Costiera Amalfitana. Le date ufficiali permetteranno ai visitatori di pianificare al meglio le loro escursioni e di scoprire le meraviglie di queste rinomate destinazioni lungo il tratto marittimo.
Annunciate ufficialmente le date per la stagione 2026 del Metrò del Mare, il servizio marittimo che ogni estate contribuisce a connettere le splendide località della costa cilentana e amalfitana. Quest’anno, le corse inizieranno sabato 13 giugno e termineranno domenica 6 settembre L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
