Metrò del Mare 2026 | Annunciato il servizio marittimo per la Costa del Cilento e Amalfitana

È stata annunciata la stagione 2026 del Metrò del Mare, il servizio marittimo che collega le principali località della Costa del Cilento e della Costiera Amalfitana. Le date ufficiali permetteranno ai visitatori di pianificare al meglio le loro escursioni e di scoprire le meraviglie di queste rinomate destinazioni lungo il tratto marittimo.

