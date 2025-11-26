Meteo l’Italia va sotto zero | ecco dove piomba il gelo
L’ Italia sta sperimentando un periodo di freddo notevole e insolitamente anticipato, con temperature che si collocano significativamente al di sotto delle medie tipiche per la stagione. Le condizioni attuali, infatti, non richiamano il tardo autunno, ma sembrano piuttosto quelle del pieno inverno. Questa situazione è il risultato della combinazione di una serie di perturbazioni atlantiche con l’arrivo di correnti gelide la cui origine è subpolare. Questa dinamica meteorologica sta generando una instabilità diffusa su gran parte del territorio e valori termici molto rigidi. Fino alla giornata di martedì 25 novembre, come indicato dalle analisi di MeteoGiuliacci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
