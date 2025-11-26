Meteo dove nevica giovedì 27 novembre 2025 E domenica arriva una nuova perturbazione

Il freddo non lascia la penisola. Secondo le ultime previsioni meteo nei prossimi giorni le condizioni saranno più stabili al Nord, mentre le regioni del Centro-Sud faranno i conti con un vortice di bassa pressione che localmente potrà portare a precipitazioni diffuse e a nevicate sui rilievi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Meteo, dove nevica giovedì 27 novembre 2025. E domenica arriva una nuova perturbazione

