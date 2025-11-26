Meteo dove nevica giovedì 27 novembre 2025 E domenica arriva una nuova perturbazione

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il freddo non lascia la penisola. Secondo le ultime previsioni meteo nei prossimi giorni le condizioni saranno più stabili al Nord, mentre le regioni del Centro-Sud faranno i conti con un vortice di bassa pressione che localmente potrà portare a precipitazioni diffuse e a nevicate sui rilievi. 🔗 Leggi su Today.it

meteo dove nevica gioved236 27 novembre 2025 e domenica arriva una nuova perturbazione

© Today.it - Meteo, dove nevica giovedì 27 novembre 2025. E domenica arriva una nuova perturbazione

Argomenti simili trattati di recente

Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia: nevicate a 800 metri. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia: nevicate a 800 metri. Scrive tg24.sky.it

Meteo del weekend: Italia divisa in due, tra sole e pioggia. Temperature in calo - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 l'Italia sarà spaccata in due dal punto di vista delle previsioni meteo. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Nevica Gioved236 27