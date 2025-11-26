Meta ha infangato i dati riguardo ai danni dei social sui giovani | il Progetto Mercurio è finito in tribunale
Ci sono documenti che nessuna azienda vorrebbe vedere alla luce del sole. Carte interne che raccontano verità scomode, studi scientifici interrotti proprio quando iniziano a rivelare ciò che preferiresti non sapere. Meta, il colosso tecnologico che controlla Facebook e Instagram, si trova ora al centro di una battaglia legale che potrebbe riscrivere la narrazione sulla sicurezza dei social media. E i documenti depositati presso il Tribunale Distrettuale della California Settentrionale raccontano una storia che fa riflettere. L’udienza è fissata per il 26 gennaio, ma le accuse sono già sul tavolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
