Meta dal 16 dicembre non leggerà i tuoi messaggi | cosa cambia davvero

I nostri dati e le nostre conversazioni saranno dati in pasto alle intelligenze artificiali per conoscerci fin nella nostra intimità e targetizzare ancora meglio le inserzioni: chi ci proteggerà dall’economia dell’intimità?. 🔗 Leggi su Wired.it

