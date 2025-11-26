Messaggi segreti dietro le sbarre | indagato il boss del clan Spada

Una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova sta mettendo sotto scacco il sistema carcerario ligure e non solo. L’inchiesta, denominata “Smartphone”, ha svelato un presunto traffico e utilizzo illecito di telefoni cellulari all’interno di diversi istituti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Messaggi segreti dietro le sbarre: indagato il boss del clan Spada

