Mery venticinque giorni per ricominciare | il romanzo d’esordio di Scorsoni
Capita che la vita, in un attimo, ribalti programmi e sicurezze: è quello che accade a Mery, protagonista de La ruota del criceto, primo romanzo di Giuliana Scorsoni. Una storia che nasce da un’esperienza reale e trasforma l’angoscia di giorni sospesi in un racconto vitale, ironico e profondamente umano. Un vortice che stravolge la vita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
