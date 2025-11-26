' Meriti un amore' | aperta la mostra di grande impatto contro la violenza sulle donne

Ferraratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Aziende sanitarie di Ferrara, con il patrocinio del Comune, promuovono la mostra fotografica ‘Meriti un amore.’, un intenso percorso visivo firmato da Stefano Pesaro e Federica Veronesi.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

meriti amore aperta mostra"Meriti un amore..." la fotografia per sensibilizzare contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le Aziende Sanitarie di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara, promuovono la mostra fotografica ... Segnala cronacacomune.it

meriti amore aperta mostra“Meriti un amore…”: a Ferrara la fotografia diventa voce contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Aziende Sanitarie di Ferrara, con il patrocinio del ... Si legge su libertas.sm

Cerca Video su questo argomento: Meriti Amore Aperta Mostra